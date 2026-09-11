Bali United vs Isenmulang FC: Johnny Jansen Minta Tim Jangan Lengah

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United bersiap menghadapi laga pekan kedua Super League 2026-2027 kontra tim promosi Isenmulang Kalteng FC di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (12/9) malam.

Meski cukup percaya diri menghadapi Isenmulang FC, Johnny Jansen enggan jemawa dan menepuk diri.

Menurut Johnny Jansen, banyaknya pemain asing baru di skuad Bali United menjadi tantangan dirinya meramu starting XI yang pas untuk menghadapi tim dari tanah Kalimantan itu.

Terutama terkait proses adaptasi dan aklimatisasi penggawa anyar.

“Pemain asing baru jelas terpengaruh dengan kondisi cuaca di sini.

Mereka terbiasa bermain di Eropa dan kini di Indonesia yang suhunya lembab dan sekarang cenderung panas,” ujar Johnny Jansen, Jumat (11/9).

Dari 11 pemain asing yang dimiliki Bali United saat ini, lima di antaranya adalah legiun anyar, yakni penyerang Jort van der Sande, winger Remco Balk, gelandang Queven da Silva Inacio, bek Thomas Lam dan gelandang serang Jay Herdman.

Dari lima pemain tersebut, hanya Jay Herdman yang belum mendapat kesempatan bermain.