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JPNN.com Bali Sport Update Market Value 18 Tim Super League: Persija & Persib Turun Harga, Cek!

Update Market Value 18 Tim Super League: Persija & Persib Turun Harga, Cek!

Jumat, 11 September 2026 – 12:48 WIB
Update Market Value 18 Tim Super League: Persija & Persib Turun Harga, Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi market value 18 klub Super League 2026-2027 menembus Rp 1,58 triliun. Harga pasar Persija dan Persib turun drastis. Foto Ilustrasi: Liga Indonesia Baru

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bursa transfer Super League 2026-2027 masih terus bergulir.

Sejak dibuka pada pada 28 Juli lalu, 18 kontestan Super League berlomba merombak skuadnya, baik mendatangkan pemain baru, maupun melepas penggawa tim.

Peserta kompetisi masih punya kesempatan mendepak bahkan mendatangkan pemain baru mengingat bursa transfer musim panas ini baru ditutup 30 September mendatang.

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Berdasar regulasi I.League, setiap klub Super League boleh mendaftarkan maksimal 11 pemain asing.

Dari jumlah tersebut, sebanyak sembilan pemain dapat masuk dalam Daftar Susunan Pemain (DSP), dan maksimal tujuh pemain bermain bersamaan di atas lapangan.

Di luar bursa transfer, ada kabar menarik dengan market value kontestan Super League musim depan.

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Sejumlah klub dilaporkan mengalami kenaikan harga pasar versi laman Transfermarkt, tetapi ada juga yang turun.

Transfermarkt adalah situs web berbasis data sepak bola yang menyediakan informasi mendalam tentang pemain, harga pasar pemain dan klub, klub dan kompetisi dari hampir seluruh negara.

Berdasar data terbaru, market value Super League sementara ini mencapai Rp1,585,73 miliar, naik dari dua pekan lalu sebesar Rp1,478,40 miliar.
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TAGS   Market Value Super League 2026-2027 Transfermarkt Stjepen Loncar Persija Persib Persebaya Dewa United bali united Garudayaksa FC

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