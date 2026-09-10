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Queven Inacio Senang Cetak Gol di Laga Debut, Fokus Kontra Isenmulang FC

Kamis, 10 September 2026 – 20:25 WIB
Queven Inacio Senang Cetak Gol di Laga Debut, Fokus Kontra Isenmulang FC - JPNN.com Bali
Gelandang asing anyar Bali United asal Brasil, Queven da Silva Inacio berselebrasi seusai mencetak gol debut kontra PSS Sleman di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) lalu. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Perasaan campur aduk dirasakan gelandang asing anyar Bali United asal Brasil, Queven da Silva Inacio.

Bukan hanya debut di panggung kasta tertinggi Liga Indonesia, Super League, tetapi juga mampu mencetak gol, membantu Bali United mengalahkan PSS Sleman.

Momen manis itu terjadi di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) lalu, saat Bali United mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2 – 1.

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Queven Inacio mencetak gol kedua Bali United pada menit ke-66 ke gawang PSS Sleman yang dikawal Ega Rizky, memanfaatkan keteledoran barisan pertahanan lawan.

Gol pertama Bali United dicetak gelandang Teppei Yachida dari titik putih menit ke-40.

PSS Sleman baru mampu membalas di penghujung laga melalui sundulan Melvyn Lorenzen pada masa injury time.

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Rasa bahagia seusai debut di Super League 2026-2027, Queven Inacio tuangkan melalui akun Instagram pribadinya.

"Saya sangat senang dengan debut dan gol pertamaku dengan jersei ini (Bali United FC).

Bukan hanya debut di panggung kasta tertinggi Liga Indonesia, tetapi Queven mampu mencetak gol, membantu Bali United mengalahkan PSS Sleman.
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TAGS   Queven Queven da Silva Inacio bali united gol debut PSS PSS Sleman Isenmulang Kalteng FC Super League 2026-2027 stadion kapten dipta

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