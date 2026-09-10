9 Laga Terbanyak Disaksikan Penonton: Persib vs PSM Terbanyak, Bali United?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Atmosfer Stadion Kapten I Wayan Dipta kembali membara musim ini.

Pertandingan pembuka Super League 2026-2027 yang mempertemukan Bali United kontra PSS Sleman, Jumat (4/9) lalu mencatatkan angka kehadiran suporter yang fantastis.

Berdasar data panitia pelaksana (panpel) Bali United, sebanyak 16.000 penonton memadati Stadion Kapten Dipta, menjadikannya laga tersebut dengan jumlah penonton terbanyak kedua di pekan pertama Super League 2026-2027.

Kehadiran belasan ribu suporter ini tak lepas dari diberlakukannya regulasi baru musim ini.

Untuk pertama kalinya sejak akhir 2022, suporter tim tamu kembali diizinkan mendampingi klub kebanggaannya bertanding di stadion lawan.

Angka ini sekaligus mengobati kerinduan publik Gianyar akan atmosfer riuh yang sempat meredup dalam empat tahun terakhir.

Jumlah penonton yang hampir memenuhi kapasitas stadion tersebut seolah membangkitkan ingatan pada musim 2019 silam, momen bersejarah saat Bali United pertama kali mengangkat trofi juara.

Secara keseluruhan, laga Persib Bandung melawan PSM Makassar masih memegang rekor kehadiran terbanyak di pekan perdana ini.