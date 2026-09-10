Teppei Yachida Gacor di Laga Perdana, Puji Atmosfer Stadion Kapten Dipta

bali.jpnn.com, GIANYAR - Gelandang asal Jepang Teppei Yachida tampil sebagai bintang lapangan saat Bali United menumbangkan PSS Sleman dengan skor 2-1 pada pekan pertama Super League 2026-2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9).

Pemain berusia 25 tahun itu mencetak gol pembuka lewat titik putih pada menit ke-40.

Bali United kemudian menggandakan keunggulan melalui Queven Inacio pada menit ke-66 memanfaatkan celah di lini belakang lawan.

Melalui akun media sosial pribadinya, Teppei Yachida menyampaikan rasa bahagianya bisa membawa Bali United mengamankan tiga poin di laga perdana.

“Saya sangat senang bisa memberikan kemenangan dan mencetak gol di hadapan kalian semua dengan atmosfer stadion yang luar biasa.

Terima kasih untuk dukungannya, mari terus berjuang bersama,” ujar Teppei Yachida dilansir dari laman klub.

Kombinasi Yachida dan Queven Inacio di lini tengah didukung ketangguhan Tim Geypens dalam memutus serangan lawan menjadi motor utama permainan Bali United.

Kehadiran sekitar 16 ribu suporter di Stadion Dipta pun kian membakar semangat para pemain di lapangan.