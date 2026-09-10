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JPNN.com Bali Sport Igor Tolic Puji Pertahanan Persija, Minta Pemain Belakang Persib Waspada

Igor Tolic Puji Pertahanan Persija, Minta Pemain Belakang Persib Waspada

Kamis, 10 September 2026 – 06:14 WIB
Igor Tolic Puji Pertahanan Persija, Minta Pemain Belakang Persib Waspada - JPNN.com Bali
Pelatih Persib Igor Tolic menganalisis gaya permainan Persija untuk antisipasi saat kedua kesebelasan bentrok pada Sabtu (12/9) nanti. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Laga El Clasico antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, sudah di depan mata.

Bagi pelatih Persib Igor Tolic, laga ini tidak bisa dipandang sebelah mata.

Oleh karena itu, juru taktik asal Kroasia ini terus memantau perkembangan Persija.

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Ia menganalisis gaya permainan Persija untuk antisipasi saat kedua kesebelasan bentrok pada Sabtu (12/9) nanti.

Menurut Igor Tolic, Persija musim ini memiliki pertahanan yang makin stabil dibandingkan musim sebelumnya.

"Ya, permainan mereka terlihat lebih stabil dibanding sebelumnya.

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Saya tidak melihat banyak celah atau ketidakteraturan, terutama dalam lini pertahanan.

Organisasi tim mereka sangat solid," ujar Igor Tolic memuji dilansir dari laman klub.

Pelatih Persib Igor Tolic menganalisis gaya permainan Persija untuk antisipasi saat kedua kesebelasan bentrok pada Sabtu (12/9) nanti.
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TAGS   Igor Tolic Persib persib bandung Persija Persija Jakarta Super League 2026-2027 Stadion Gelora Bung Karno Laga El Clasico Persija vs Persib Persija Jakarta vs Persib Bandung

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