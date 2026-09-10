STY Evaluasi Total, Target Performa Maksimal Kontra Persib, Jamin Siap Tempur

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta fokus mempersiapkan diri menghadapi laga big match kontra Persib Bandung pada laga pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9) lusa.

Sejak Selasa (8/9) lalu, Persija memulai latihan seusai laga kontra Borneo FC pekan lalu untuk persiapan melawan Persib.

Pelatih Shin Tae yong fokus mengembalikan kebugaran pemain setelah menjalani pertandingan dan perjalanan melelahkan.

“Kami harus mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk melawan Persib,” ujar Shin Tae yong dilansir dari laman klub.

Bagi Shin Tae laga, laga derbi ini sangat penting, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga pemain, ofisial, bahkan suporter.

“Oleh karena ini adalah pertandingan kandang, saya sangat berharap kami bisa menyajikan pertandingan yang benar-benar hebat melawan Persib,” kata Shin Tae yong.

Juru taktik asal Korea Selatan ini menilai masih melihat sejumlah kekurangan dari penampilan tim saat meraih kemenangan 1-0 atas Borneo FC.

Oleh karena itu, Shin Tae yong bertekad memaksimalkan waktu persiapan yang ada untuk memperbaiki sejumlah kelemahan sebelum menghadapi Persib.