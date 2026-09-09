Jort van der Sande Terkesan Laga Debut, Takjub Gemuruh Stadion Dipta

bali.jpnn.com, GIANYAR - Penyerang anyar Bali United Jort van der Sande melakoni debutnya di panggung Super League 2026-2027 dengan hasil sempurna.

Jort van der Sande membantu Bali United menundukkan PSS Sleman 2–1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) lalu.

Tampil penuh selama 90 menit, penyerang asal Bonaire berusia 30 tahun tersebut sempat menggetarkan jala lawan.

Namun, gol tersebut dianulir wasit lantaran ia dianggap berada dalam posisi offside.

Mantan pemain klub Eredivisie ini mengakui ada tantangan tersendiri yang harus dihadapi, terutama faktor iklim.

"Cuaca memang menjadi pembeda paling terasa antara liga di Indonesia dan Belanda, di sini jauh lebih hangat.

Namun, setelah dua bulan menjalani proses adaptasi, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia," ujar Jort van der Sande dilansir dari laman klub.

Laga perdana di Stadion Kapten Dipta itu disaksikan sekitar 16 ribu pasang mata.