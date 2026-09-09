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Balsa Sekulic Percaya Diri Menjelang Duel Klasik Persija vs Persib

Rabu, 09 September 2026 – 07:32 WIB
Balsa Sekulic Percaya Diri Menjelang Duel Klasik Persija vs Persib - JPNN.com Bali
Striker Balsa Sekulic menilai kemenangan Persib atas PSM Makassar menjadi modal berharga menjelang laga big match kontra Persija di SUGBK, Jakarta, Sabtu (12/9) mendatang. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Striker Balsa Sekulic menilai kemenangan Persib atas PSM Makassar menjadi modal berharga menjelang laga big match pekan kedua Super League 2026-2027 kontra
Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9).

Balsa Sekulic mencetak gol membantu Persib membantai PSM Makassar 3 – 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pekan lalu.

Balsa Sekulic yang masuk pada babak kedua menggantikan Beckham Putra mencetak gol kedua Pangeran Biru pada menit ke-51.

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Dua gol Persib dicetak Patricio Matricardi dan Uilliam Barros.

"Kemenangan ini sangat penting untuk mengawali kompetisi, sekaligus jadi modal bagus kami untuk menghadapi Persija," ujar Balsa Sekulic dilansir dari laman klub.

Penyerang asal Montenegro ini menilai keberhasilan bangkit dari ketertinggalan menunjukkan mentalitas juara Maung Bandung.

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Setelah tertekan di babak pertama, Persib Bandung tampil jauh lebih agresif seusai jeda.

"Di babak pertama permainan memang belum sesuai harapan.

Striker Balsa Sekulic menilai kemenangan Persib atas PSM Makassar menjadi modal berharga menjelang laga big match kontra Persija Jakarta
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TAGS   Balsa Sekulic Persib persib bandung Persija Persija Jakarta Persija vs Persib Persija Jakarta vs Persib Bandung psm makassar Super League 2026-2027 Stadion Utama Gelora Bung Karno

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