Balsa Sekulic Percaya Diri Menjelang Duel Klasik Persija vs Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Striker Balsa Sekulic menilai kemenangan Persib atas PSM Makassar menjadi modal berharga menjelang laga big match pekan kedua Super League 2026-2027 kontra

Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9).

Balsa Sekulic mencetak gol membantu Persib membantai PSM Makassar 3 – 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pekan lalu.

Balsa Sekulic yang masuk pada babak kedua menggantikan Beckham Putra mencetak gol kedua Pangeran Biru pada menit ke-51.

Dua gol Persib dicetak Patricio Matricardi dan Uilliam Barros.

"Kemenangan ini sangat penting untuk mengawali kompetisi, sekaligus jadi modal bagus kami untuk menghadapi Persija," ujar Balsa Sekulic dilansir dari laman klub.

Penyerang asal Montenegro ini menilai keberhasilan bangkit dari ketertinggalan menunjukkan mentalitas juara Maung Bandung.

Setelah tertekan di babak pertama, Persib Bandung tampil jauh lebih agresif seusai jeda.

"Di babak pertama permainan memang belum sesuai harapan.