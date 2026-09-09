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JPNN.com Bali Sport STY Jamin Persija Tampil Ciamik Kontra Persib, tak Masalah Rekor Buruk

STY Jamin Persija Tampil Ciamik Kontra Persib, tak Masalah Rekor Buruk

Rabu, 09 September 2026 – 07:12 WIB
STY Jamin Persija Tampil Ciamik Kontra Persib, tak Masalah Rekor Buruk - JPNN.com Bali
Shin Tae-yong memastikan Persija Jakarta akan bermain jauh lebih baik saat duel big match kontra Persib Bandung di SUGBK, Jakarta, Sabtu (12/9) mendatang. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Shin Tae-yong memastikan Persija Jakarta akan bermain jauh lebih baik saat duel big match kontra Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026-2027 di
Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9) mendatang.

STY – sapaan akrabnya sangat optimistis setelah Persija mengalahkan tim kuat Super League, Borneo FC, pada pekan perdana Super League dengan skor 1 – 0.

“Saya yakin performa kami akan jauh lebih baik pada laga selanjutnya (kontra Persib),” ujar Shin Tae yong dilansir dari laman klub.

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Kemenangan Persija atas Borneo FC pekan lalu menjadi yang pertama setelah delapan tahun terakhir.

Kemenangan terakhir Persija atas skuad Pesut Etam terjadi pada September 2018 saat menang 1 – 0 berkat gol Novri Setiawan.

Meski optimistis, Shin Tae yong mengakui Persija pada laga itu belum menunjukkan penampilan maksimal.

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Perjalanan jauh dari Jakarta ke Samarinda, hingga jadwal penerbangan yang mengalami keterlambatan.

"Pertandingan tandang pertama cukup berat, mulai dari perjalanan jauh hingga penerbangan yang mengalami keterlambatan.

Shin Tae-yong memastikan Persija Jakarta akan bermain jauh lebih baik saat duel big match kontra Persib Bandung di SUGBK, Jakarta, Sabtu (12/9) mendatang
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TAGS   Shin Tae-yong STY Persija Persija Jakarta Persib Borneo FC persib bandung Persija vs Persib Stadion Gelora Bung Karno Super League 2026-2027

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