STY Jamin Persija Tampil Ciamik Kontra Persib, tak Masalah Rekor Buruk

bali.jpnn.com, JAKARTA - Shin Tae-yong memastikan Persija Jakarta akan bermain jauh lebih baik saat duel big match kontra Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026-2027 di

Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9) mendatang.

STY – sapaan akrabnya sangat optimistis setelah Persija mengalahkan tim kuat Super League, Borneo FC, pada pekan perdana Super League dengan skor 1 – 0.

“Saya yakin performa kami akan jauh lebih baik pada laga selanjutnya (kontra Persib),” ujar Shin Tae yong dilansir dari laman klub.

Kemenangan Persija atas Borneo FC pekan lalu menjadi yang pertama setelah delapan tahun terakhir.

Kemenangan terakhir Persija atas skuad Pesut Etam terjadi pada September 2018 saat menang 1 – 0 berkat gol Novri Setiawan.

Meski optimistis, Shin Tae yong mengakui Persija pada laga itu belum menunjukkan penampilan maksimal.

Perjalanan jauh dari Jakarta ke Samarinda, hingga jadwal penerbangan yang mengalami keterlambatan.

"Pertandingan tandang pertama cukup berat, mulai dari perjalanan jauh hingga penerbangan yang mengalami keterlambatan.