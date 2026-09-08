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Bali United Batal Tanding ke Palangkaraya, Jamu Isenmulang FC di Dipta

Selasa, 08 September 2026 – 20:49 WIB
Bali United Batal Tanding ke Palangkaraya, Jamu Isenmulang FC di Dipta - JPNN.com Bali
Pemain Bali United mencoba rumput lapangan Stadion Kapten Dipta, Gianyar. Bali United dijadwalkan menjamu Isenmulang Kalteng FC, pada laga pekan kedua Super League 2026-2027, Sabtu (12/9) mendatang. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United bersiap kembali menggelar laga kandang akhir pekan ini.

Skuad Serdadu Tridatu dijadwalkan menjamu tim promosi Isenmulang Kalteng FC pada pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (12/9) malam pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Penyesuaian ini menyusul edaran resmi (circular) dari operator kompetisi, Ileague, terkait perubahan jadwal.

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Awalnya, Bali United diagendakan bertandang lebih dahulu ke markas Isenmulang Kalteng FC di di Stadion Tuah Pahoe, Palangkaraya.

Namun, akibat perubahan status tuan rumah gegara kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Bali United yang bergantian melakoni laga tandang pada 15 Februari 2027 mendatang.

Meski ada perubahan jadwal, pelatih Bali United Johnny Jansen menegaskan skuad Serdadu Tridatu tetap fokus mengamankan poin penuh di kandang.

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“Kami akan kembali bermain di rumah.

Persiapan kami dengan memaksimalkan lewat latihan fisik, taktikal, hingga teknik di lapangan,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Bali United dijadwalkan menjamu tim promosi Isenmulang Kalteng FC pada pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar
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TAGS   bali united Isenmulang Kalteng FC Palangkaraya stadion dipta Bali United vs Isenmulang Kalteng FC stadion kapten dipta Stadion Tuah Pahoe Super League 2026-2027

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