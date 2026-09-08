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JPNN.com Bali Sport Respons Berkelas Saddil Ramdani Masuk Skuad Persebaya, Ada Target Pribadi

Respons Berkelas Saddil Ramdani Masuk Skuad Persebaya, Ada Target Pribadi

Selasa, 08 September 2026 – 20:35 WIB
Respons Berkelas Saddil Ramdani Masuk Skuad Persebaya, Ada Target Pribadi - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Persib Bandung Saddil Ramdani mengaku antusias menjadi bagian dari Persebaya musim ini. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Penyerang sayap Persib Bandung Saddil Ramdani mengaku antusias menjadi bagian dari Persebaya musim ini.

Saddil Ramdani menjadi salah satu pemain Persib yang dipinjamkan ke klub lain di kompetisi Super League 2026-2027.

Manajemen Persib memilih meminjamkan Saddil Ramdani untuk mendapat menit bermain di klub pinjaman, Persebaya Surabaya.

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"Saya sangat bersyukur dan senang bisa mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari Persebaya.

Bagi saya, ini adalah awal yang baru dan tentunya sebuah tanggung jawab yang besar,” ujar Saddil Ramdani dilansir dari laman Persebaya.

“Saya ingin belajar, beradaptasi dengan teman-teman baru, dan memberikan yang terbaik untuk tim," imbuh Saddil Ramdani.

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Saddil Ramdani tak luput menyatakan komitmennya setelah memakai jersei The Green Force.

"Saya akan berusaha memberikan yang terbaik, tetap rendah hati, dan menikmati setiap proses bersama tim.

Penyerang sayap Persib Bandung Saddil Ramdani mengaku antusias menjadi bagian dari Persebaya musim ini setelah dipinjamkan, Selasa (8/9)
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TAGS   saddil ramdani Persib persib bandung Persebaya Persebaya Surabaya bursa transfer Super League 2026-2027 Winger

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