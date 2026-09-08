Persib Lepas Saddil Ramdani ke Persebaya, Igor Tolic Sentil Menit Bermain

bali.jpnn.com, BANDUNG - Teka-teki kemana winger Persib Bandung Saddil Ramdani berlabuh musim ini akhirnya terjawab.

Manajemen Persib Bandung resmi meminjamkan penyerang sayap Timnas Indonesia itu ke klub Super League 2026-2027, Persebaya Surabaya.

Persib memberi kesempatan kepada Saddil Ramdani mendapatkan pengalaman kompetitif yang lebih banyak sekaligus melanjutkan proses pengembangan kariernya sebagai pesepakbola profesional.

Keputusan tersebut diambil setelah jajaran pelatih mempertimbangkan kebutuhan tim dan situasi Saddil Ramdani di skuad Pangeran Biru.

“Menit bermain penting untuk menjaga performa dan kepercayaan diri pemain.

Kami berharap Saddil Ramdani mendapat kesempatan baik di Persebaya, menikmati kompetisi, dan terus menunjukkan kualitasnya,” ujar pelatih Persib Bandung Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Saddil Ramdani bergabung dengan Persib Bandung pada musim 2025-2026 dari klub Liga Super Malaysia, Sabah FC.

Berposisi sebagai penyerang sayap, mantan pemain Persela Lamongan ini tampil 25 kali dan mencetak tiga gol di Liga.