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Persib Lepas Saddil Ramdani ke Persebaya, Igor Tolic Sentil Menit Bermain

Selasa, 08 September 2026 – 20:04 WIB
Persib Lepas Saddil Ramdani ke Persebaya, Igor Tolic Sentil Menit Bermain - JPNN.com Bali
Winger Persib Saddil Ramdani berselebrasi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Manajemen Persib resmi melepas Saddil Ramdani ke Persebaya dengan status pinjaman musim ini. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Teka-teki kemana winger Persib Bandung Saddil Ramdani berlabuh musim ini akhirnya terjawab.

Manajemen Persib Bandung resmi meminjamkan penyerang sayap Timnas Indonesia itu ke klub Super League 2026-2027, Persebaya Surabaya.

Persib memberi kesempatan kepada Saddil Ramdani mendapatkan pengalaman kompetitif yang lebih banyak sekaligus melanjutkan proses pengembangan kariernya sebagai pesepakbola profesional.

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Keputusan tersebut diambil setelah jajaran pelatih mempertimbangkan kebutuhan tim dan situasi Saddil Ramdani di skuad Pangeran Biru.

“Menit bermain penting untuk menjaga performa dan kepercayaan diri pemain.

Kami berharap Saddil Ramdani mendapat kesempatan baik di Persebaya, menikmati kompetisi, dan terus menunjukkan kualitasnya,” ujar pelatih Persib Bandung Igor Tolic dilansir dari laman klub.

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Saddil Ramdani bergabung dengan Persib Bandung pada musim 2025-2026 dari klub Liga Super Malaysia, Sabah FC.

Berposisi sebagai penyerang sayap, mantan pemain Persela Lamongan ini tampil 25 kali dan mencetak tiga gol di Liga.

Manajemen Persib Bandung resmi meminjamkan penyerang sayap Timnas Indonesia Saddil Ramdani ke klub Super League 2026-2027, Persebaya Surabaya.
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TAGS   Persib persib bandung bursa transfer saddil ramdani Igor Tolic Persebaya Persebaya Surabaya Super League 2026-2027 Winger Timnas Indonesia

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