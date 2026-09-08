Bali United Rugi Besar, Tiga Pemain Asing Cedera, Bukan Hanya Joao Ferrari

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United dalam masalah menjelang laga kedua Super League 2026-2027 kontra Isenmulang Kalteng FC, Sabtu (12/9) malam mendatang di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Selain kehilangan bek tengah Joao Ferrari, Bali United kemungkinan tak bisa diperkuat gelandang Tim Receveur dan Thomas Lam.

Tim Receveur sebenarnya masuk dalam daftar cadangan Bali United kontra PSS Sleman, Jumat (4/9) lalu.

Namun, pemain sepak bola asal Belanda ini tak diturunkan sebagai pemain pengganti.

Thomas Lam di lain sisi tak terlihat di bangku cadangan, tetapi di tribune penonton.

Dokter tim Bali United Ganda Putra mengatakan Tim Receveur dan Thomas Lam mengalami indikasi cedera dan membutuhkan waktu pemulihan yang berbeda.

"Tim Receveur mengalami masalah di bagian dada dan sudah seminggu terakhir menjalani latihan bersama tim.

Kemungkinan dalam waktu dekat sudah bisa tampil di lapangan,” ujar dokter Ganda Putra dilansir dari laman klub.