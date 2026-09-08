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Bek Bali United Joao Ferrari Absen Pada Laga Perdana, Apa yang Terjadi?

Selasa, 08 September 2026 – 08:15 WIB
Bek Bali United Joao Ferrari Absen Pada Laga Perdana, Apa yang Terjadi? - JPNN.com Bali
Bek tengah Bali United Joao Ferrari merayakan golnya ke gawang Malut United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kemarin (19/4) malam. Joao Ferrari absen pada laga perdana Super League 2026-2027 kontra PSS Sleman di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) lalu karena cedera. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Ada yang janggal dalam daftar starting XI Bali United pada laga perdana Super League 2026-2027 kontra PSS Sleman di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) lalu.

Tak ada nama bek tengah asing Joao Ferrari. Posisinya digantikan Tim Geypens yang berduet dengan Kadek Arel Priyatna.

Yang terlihat, hanya jersei Bali United musim ini bertuliskan nama Joao Ferrari dengan nomor punggung 2 sebelum kickoff kontra PSS Sleman.

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Belakangan diketahui Joao Ferrari mengalami cedera lutut yang dialaminya saat menjalani latihan bersama Bali United, tepat sebelum kompetisi 2026-2027 bergulir.

"Joao Ferrari mengalami cedera lutut pada saat latihan.

Tim medis telah melakukan MRI dan pemeriksaan,” ujar dokter tim Bali United Ganda Putra Taufik dilansir dari laman klub.

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Dokter Ganda Putra mengatakan cedera yang dialami Joao Ferrari terbilang parah dan butuh waktu untuk proses penyembuhan.

“Saat ini, dia dalam proses rehab.

Bek tengah Joao Ferrari mengalami cedera lutut yang dialaminya saat menjalani latihan bersama Bali United, tepat sebelum kompetisi 2026-2027 bergulir.
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TAGS   bali united Joao Ferrari bek bek tengah cedera PSS Sleman PSS Johnny Jansen Dokter Ganda Putra Super League 2026-2027

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