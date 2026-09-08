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Jadwal Super League 2026-2027: Persija vs Persib, PSM Kontra Arema FC

Selasa, 08 September 2026 – 07:48 WIB
Jadwal Super League 2026-2027: Persija vs Persib, PSM Kontra Arema FC - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Pekan kedua kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat (11/9) hingga Minggu (13/9) mendatang. Ada laga big match antara Persija kontra Persib. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kompetisi Super League 2026-2027 kembali bergulir pekan ini.

Pekan kedua kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat (11/9) hingga Minggu (13/9) mendatang.

Total ada sembilan pertandingan yang berlangsung di kota dan stadion berbeda pada pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB.

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Laga pekan kedua dibuka di Stadion Pakansari, mempertemukan tuan rumah Garudayaksa FC melawan Persik Kediri.

Pertandingan tim promosi dengan kolektor dua gelar juara Liga Indonesia itu dijawalkan berlangsung, Jumat (11/9) sore pukul 15.30 WIB.

Pada pukul 19.00 WIB, pertandingan kedua mempertemukan Dewa United kontra Bhayangkara FC yang berlangsung di Banten International Stadium.

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Pada Sabtu (12/9), empat pertandingan bergulir di empat stadion berbeda.

Dua pertandingan berlangsung pada pukul 15.30 WIB, mempertemukan PSS Sleman versus Madura United di Stadion Maguwoharjo.

Pekan kedua kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat (11/9) hingga Minggu (13/9) mendatang. Ada laga big match
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TAGS   Super League 2026-2027 Jadwal Super League 2026-2027 Persija Persib psm makassar arema fc Persebaya Borneo FC persita bali united

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