Putu Panji Ungkap Kunci Kemenangan Indonesia atas Australia, Fokus Piala Asia U20

bali.jpnn.com, LAOS - Kapten Timnas U20 Indonesia I Putu Panji Apriawan buka suara setelah membantu mengantarkan skuad Garuda Muda melaju ke final Piala Asia U20 2027 di Tiongkok.

Timnas U20 Indonesia mengunci tiket Piala Asia U20 2027 setelah pada laga pamungkas Kualifikasi grup H mengalahkan Australia dengan skor 2 – 0.

Dua gol skuad Garuda Muda dicetak Theodore Evan Leeming pada menit ke-28 dan Amar Brkic di masa injury time 90+3.

Menurut pemain belakang Bali United ini, selain kerja keras, kunci keberhasilan Timnas U20 Indonesia menembus Piala Asia U20 karena kekompakan tim.

“Kami menjalankan instruksi pelatih dengan baik.

Semua pemain memiliki semangat yang sama untuk memberikan hasil terbaik pada pertandingan ini,” kata I Putu Panji Apriawan dilansir dari Antara.

Final Piala Asia U20 2027 dijadwalkan berlangsung di Tiongkok pada 24 Maret hingga 10 April mendatang.

Piala Asia U20 merupakan jalur utama tim-tim Asia untuk mendapatkan tiket Piala Dunia U20 2027 di Azerbaijan dan Uzbekistan.