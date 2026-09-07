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JPNN.com Bali Sport Indonesia Kunci Tiket Piala Asia U20 2027, Respons Nova Arianto Berkelas

Indonesia Kunci Tiket Piala Asia U20 2027, Respons Nova Arianto Berkelas

Senin, 07 September 2026 – 15:52 WIB
Indonesia Kunci Tiket Piala Asia U20 2027, Respons Nova Arianto Berkelas - JPNN.com Bali
Kapten Timnas U20 Indonesia Putu Panji Apriawan berduel dengan pemain Australia di Lao National Stadium KM16, Laos, Minggu (6/9) malam kemarin. Indonesia mengalahkan Australia dengan skor 2 - 0 dan berhak melaju ke final Piala Asia U20 2027. Foto: Instagram @timnasindonesia

bali.jpnn.com, LAOS - Kabar gembira datang dari Lao National Stadium KM16, Laos, Minggu (6/9) malam kemarin.

Timnas U20 Indonesia mengunci tiket Piala Asia U20 2027 setelah pada laga pamungkas Kualifikasi grup H mengalahkan Australia dengan skor 2 – 0.

Dua gol skuad Garuda Muda dicetak Theodore Evan Leeming pada menit ke-28 dan Amar Brkic di masa injury time 90+3.

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Final Piala Asia U20 2027 dijadwalkan berlangsung di Tiongkok pada 24 Maret hingga 10 April mendatang.

"Saya sangat bersyukur akhirnya kami bisa melaju ke Piala Asia.

Terima kasih kepada para pemain yang sudah bekerja luar biasa malam ini.

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Kunci kesuksesannya adalah kerja keras seluruh komponen tim, pemain, staf pelatih, hingga ofisial," ujar Nova Arianto dilansir Antara dari laman PSSI.

Keberhasilan ini mempertegas rekor manis Nova Arianto bersama tim kelompok umur.

Timnas U20 Indonesia mengunci tiket Piala Asia U20 2027 setelah pada laga pamungkas Kualifikasi grup H mengalahkan Australia dengan skor 2 – 0, Minggu (6/9)
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TAGS   Timnas U20 Indonesia Indonesia Timnas U20 Australia nova arianto Piala Asia U20 Piala Asia U20 2027 Tiongkok Final Piala Asia U20 2027

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