Indonesia Kunci Tiket Piala Asia U20 2027, Respons Nova Arianto Berkelas

bali.jpnn.com, LAOS - Kabar gembira datang dari Lao National Stadium KM16, Laos, Minggu (6/9) malam kemarin.

Timnas U20 Indonesia mengunci tiket Piala Asia U20 2027 setelah pada laga pamungkas Kualifikasi grup H mengalahkan Australia dengan skor 2 – 0.

Dua gol skuad Garuda Muda dicetak Theodore Evan Leeming pada menit ke-28 dan Amar Brkic di masa injury time 90+3.

Final Piala Asia U20 2027 dijadwalkan berlangsung di Tiongkok pada 24 Maret hingga 10 April mendatang.

"Saya sangat bersyukur akhirnya kami bisa melaju ke Piala Asia.

Terima kasih kepada para pemain yang sudah bekerja luar biasa malam ini.

Kunci kesuksesannya adalah kerja keras seluruh komponen tim, pemain, staf pelatih, hingga ofisial," ujar Nova Arianto dilansir Antara dari laman PSSI.

Keberhasilan ini mempertegas rekor manis Nova Arianto bersama tim kelompok umur.