Bali United Siap Bersaing di Papan Klasemen, Brandon Wilson Sentil Persiapan Tim

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United makin serius untuk bersaing di papan atas klasemen Super League 2026-2027.

Kemenangan Bali United atas PSS Sleman dengan skor 2 – 1 pada laga perdana Super League menjadi modal Serdadu Tridatu musim ini.

Bali United sementara ini menempati peringkat keempat klasemen Super League dengan tiga poin, di bawah Arema FC, Persib Bandung dan Madura United.

Mengingat kerasnya persaingan musim ini, wakil kapten Bali United Brandon Wilson ikut angkat bicara.

Brandon Wilson mengungkap persaingan sehat yang terjadi dalam skuad Serdadu Tridatu agar bisa bersaing di papan atas klasemen Super League.

Menurut Brandon Wilson, kompetisi internal yang sehat justru menjadi kunci penting untuk mengarungi musim yang panjang.

Brandon Wilson menilai dengan intensitas latihan yang tinggi dan jadwal kompetisi yang padat, sebuah klub profesional idealnya memiliki setidaknya dua pemain berkualitas di setiap posisi.

Kehadiran amunisi asing baru musim ini juga dinilai sebagai langkah strategis manajemen dalam memperkuat kedalaman tim.