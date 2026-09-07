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Bali United Siap Bersaing di Papan Klasemen, Brandon Wilson Sentil Persiapan Tim

Senin, 07 September 2026 – 15:27 WIB
Bali United Siap Bersaing di Papan Klasemen, Brandon Wilson Sentil Persiapan Tim - JPNN.com Bali
Wakil kapten Bali United Brandon Wilson (tengah) angkat bicara seputar persaingan tim di papan klasemen, termasuk persaingan di internal skuad Serdadu Tridatu. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United makin serius untuk bersaing di papan atas klasemen Super League 2026-2027.

Kemenangan Bali United atas PSS Sleman dengan skor 2 – 1 pada laga perdana Super League menjadi modal Serdadu Tridatu musim ini.

Bali United sementara ini menempati peringkat keempat klasemen Super League dengan tiga poin, di bawah Arema FC, Persib Bandung dan Madura United.

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Mengingat kerasnya persaingan musim ini, wakil kapten Bali United Brandon Wilson ikut angkat bicara.

Brandon Wilson mengungkap persaingan sehat yang terjadi dalam skuad Serdadu Tridatu agar bisa bersaing di papan atas klasemen Super League.

Menurut Brandon Wilson, kompetisi internal yang sehat justru menjadi kunci penting untuk mengarungi musim yang panjang.

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Brandon Wilson menilai dengan intensitas latihan yang tinggi dan jadwal kompetisi yang padat, sebuah klub profesional idealnya memiliki setidaknya dua pemain berkualitas di setiap posisi.

Kehadiran amunisi asing baru musim ini juga dinilai sebagai langkah strategis manajemen dalam memperkuat kedalaman tim.

Kemenangan Bali United atas PSS Sleman dengan skor 2 – 1 pada laga perdana Super League menjadi modal Serdadu Tridatu bersaing di papan klasemen Super League
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TAGS   bali united Klasemen Super League 2026-2027 Brandon Wilson PSS PSS Sleman Bali United vs PSS Sleman Super League 2026-2027 Johnny Jansen

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