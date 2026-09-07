Klasemen Super League 2026-2027: Arema FC Juara, Persib Menyusul, Bali United?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pekan perdana Super League 2026-2027 telah berakhir.

Sembilan pertandingan bergulir di kota dan stadion berbeda.

Hasilnya beragam, ada yang pesta kemenangan, meraih hasil imbang dan sedih karena menelan kekalahan.

Pada pekan perdana Super League, enam tim meraih kemenangan, lima klub mendapat hasil imbang, sementara tujuh lainnya menelan kekalahan.

Enam tim yang meraih tiga poin pada pekan perdana adalah Arema FC, Bali United, Dewa United, Persija, Madura United dan Persib Bandung.

Lima klub yang meraih satu poin karena hasil imbang adalah Persita, Persebaya, Bhayangkara FC, PSIM Yogyakarta dan Garudayaksa FC.

Tujuh tim yang nol poin karena menelan kekalahan adalah PSS Sleman, Persik Kediri, Borneo FC, PSM Makassar, Persijap Jepara, Malut United dan Isenmulang Kalteng FC.

Melihat komposisi klasemen Super League 2026-2027, Arema FC berhak menempati posisi puncak karena unggul selisih gol.