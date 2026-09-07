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Darije Kalezic Buka Suara Soal Biang Kerok Kekalahan PSM dari Persib di GBLA

Senin, 07 September 2026 – 06:10 WIB
Darije Kalezic Buka Suara Soal Biang Kerok Kekalahan PSM dari Persib di GBLA - JPNN.com Bali
Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic memberikan ketereangan pers seusai laga kontra Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Bandung, Minggu (6/9) kemarin. Foto: Instagram @psm_makassar

bali.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic mengakui laga kontra tuan rumah Persib pada pekan perdana Super League 2026-2027 di Stadion Gelora bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9) malam, berjalan tidak mudah.

Bagi Kalezic, laga ini menjadi ujian berat, mengingat Persib Bandung merupakan juara bertahan Super League.

Menurut Darije Kalezic, PSM Makassar sejatinya tampil solid di babak pertama dan unggul lebih dahulu lewat gol cepat Kodai Tanaka menit ke-6.

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Pertahanan rapat skuad Juku Eja sempat membuat barisan penyerang Maung Bandung frustrasi, dengan Hilman Syah yang hanya perlu melakukan satu penyelamatan.

Namun, peta kekuatan berubah seusai turun minum.

Keputusan pelatih Persib Igor Tolic memasukkan Balsa Sekulic terbukti ampuh menambah daya gedor tuan rumah.

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Pemain Persib terbukti memberondong gawang Hilmansyah dengan tiga gol melalui Patricio Matricardi menit 48, Balsa Sekulic menit 51, dan Uilliam Barros Pereira menit 82.

Darije Kalezic menilai timnya kehilangan fokus dan lengah di awal babak kedua, hingga akhirnya harus dibayar mahal.

Bagi pelatih PSM Makassar Darije Kalezic, laga ini menjadi ujian berat, mengingat Persib Bandung merupakan juara bertahan Super League 2025-2026
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TAGS   Darije Kalezic PSM psm makassar Persib persib bandung GBLA Stadion GBLA Super League 2026-2027

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