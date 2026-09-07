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Java United Seharusnya Layak Menang dari Garudayaksa, Fabio Lefundes Merespons

Senin, 07 September 2026 – 05:43 WIB
Java United Seharusnya Layak Menang dari Garudayaksa, Fabio Lefundes Merespons - JPNN.com Bali
Pelatih Java United FC Fabio Lefundes memimpin anak asuhnya dari pinggir lapangan saat melawan Garudayaksa FC di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (6/9) kemarin. Foto: Instagram @java.utd

bali.jpnn.com, SEMARANG - Java United FC gagal meraih tiga poin sempurna pada laga perdana Super League 2026-2027 kontra tim promosi Garudayaksa FC di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (6/9) kemarin.

Java United FC lebih dahulu unggul pada menit ke-36 melalui gol yang dicetak Gustavo Franca, tetapi berhasil disamakan oleh gol penyerang Garudayaksa FC Septian David Maulana pada menit ke-64.

“Kami belum tampil maksimal, tetapi akan terus berusaha meraih hasil yang lebih baik ke depannya,” ujar juru taktik Java United Fabio Lefundes dilansir dari laman I.League.

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Meski hanya meraih hasil imbang, Fabio Lefundes mengaku senang karena tim reinkarnasi Malut United FC ini memiliki banyak peluang sepanjang laga.

Kendala terbesar, kata Fabio Lefundes, adalah lemah di finishing.

“Finishing menjadi catatan utama. Ada juga beberapa kendala non-teknis yang harus diperbaiki,” kata kata mantan pelatih Borneo FC ini.

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Juru taktik asal Brasil ini hanya menyebutkan hasil imbang bukan menjadi sesuatu yang buruk untuk mengawali musim kompetisi baru.

“Jika kita melihat pertandingan secara utuh, kami sebenarnya bermain baik.

Java United FC gagal meraih tiga poin sempurna pada laga perdana Super League 2026-2027 kontra tim promosi Garudayaksa FC di Stadion Jatidiri, Semarang
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TAGS   Java United FC Garudayaksa FC Java United FC vs Garudayaksa FC Fabio Lefundes Super League 2026-2027 Stadion Jatidiri Semarang

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