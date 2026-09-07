Igor Tolic Bongkar Rahasia Ramuan Persib Gilas PSM 3 – 1 di GBLA, Amazing

bali.jpnn.com, BANDUNG - Senyum Igor Tolic langsung pecah seusai Persib membungkam PSM Makassar pada laga pekan perdana Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9) malam.

Igor Tolic menilai kemenangan pada laga pembuka memiliki arti penting bagi perjalanan tim di musim baru.

Apalagi, kemenangan tersebut diraih setelah para pemain mampu menunjukkan karakter dan daya juang untuk bangkit dari ketertinggalan.

Sempat tertinggal 0-1 pada babak pertama dari tim tamu PSM Makassar melalui gol Kodai Tanaka pada menit 6, Persib Bandung bangkit pada babak kedua.

Pemain Persib memberondong gawang Hilmansyah dengan tiga gol melalui Patricio Matricardi menit 48, Balsa Sekulic menit 51, dan Uilliam Barros Pereira menit 82.

“Apa yang terjadi malam ini luar biasa," ujar Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Igor Tolic mengatakan kemenangan yang diraih Persib Bandung, tidak mudah.

Menurut Igor Tolic, sepanjang babak pertama Persib kesulitan menemukan celah di pertahanan rapat anak asuh Darije Kalezic.