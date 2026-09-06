STY Merendah Persija Hapus Kutukan di Kalimantan, Performa Baru 50 Persen

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Laga tandang Persija pada pekan perdana Super League 2026-2027 kontra tuan rumah Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (5/9) malam berakhir manis.

Persija Jakarta berhasil membungkam Borneo FC dengan skor tipis 1 – 0 berkat gol tunggal yang dicetak striker anyar asal Swedia, Alexander Jeremejeff pada menit ke-44.

Hasil manis ini membuat pelatih Persija Shin Tae yong tersenyum semringah.

Mantan pelatih Timnas Indonesia ini bersyukur Persija mampu melewati pekan pertama Super League 2026-2027 dengan tiga poin.

“Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya rasa kami telah bekerja keras bersama untuk menyajikan pertandingan yang baik.

Selamat untuk para pemain,” ujar Shin Tae yong dilansir dari laman klub.

STY, sapaan akrabnya mengaku senang lantaran setahu dirinya Persija tak pernah menang selama bertanding di Kalimantan dalam delapan tahun terakhir.

Oleh karena itu, kemenangan Persija atas tuan rumah Borneo FC layak diapresiasi karena diperoleh dengan cara yang tidak mudah.