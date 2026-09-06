JPNN.com

JPNN.com Bali Sport STY Merendah Persija Hapus Kutukan di Kalimantan, Performa Baru 50 Persen

STY Merendah Persija Hapus Kutukan di Kalimantan, Performa Baru 50 Persen

Minggu, 06 September 2026 – 17:51 WIB
STY Merendah Persija Hapus Kutukan di Kalimantan, Performa Baru 50 Persen - JPNN.com Bali
Pelatih Persija Shin Tae yong memimpin anak asuhnya dari pinggir lapangan saat skuad Macan Kemayoran bertanding kontra Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (6/9) kemarin. Persija mengalahkan Borneo FC dengan skor 1 - 0. Foto; Instagram @persija

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Laga tandang Persija pada pekan perdana Super League 2026-2027 kontra tuan rumah Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (5/9) malam berakhir manis.

Persija Jakarta berhasil membungkam Borneo FC dengan skor tipis 1 – 0 berkat gol tunggal yang dicetak striker anyar asal Swedia, Alexander Jeremejeff pada menit ke-44.

Hasil manis ini membuat pelatih Persija Shin Tae yong tersenyum semringah.

Baca Juga:

Mantan pelatih Timnas Indonesia ini bersyukur Persija mampu melewati pekan pertama Super League 2026-2027 dengan tiga poin.

“Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya rasa kami telah bekerja keras bersama untuk menyajikan pertandingan yang baik.

Selamat untuk para pemain,” ujar Shin Tae yong dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

STY, sapaan akrabnya mengaku senang lantaran setahu dirinya Persija tak pernah menang selama bertanding di Kalimantan dalam delapan tahun terakhir.

Oleh karena itu, kemenangan Persija atas tuan rumah Borneo FC layak diapresiasi karena diperoleh dengan cara yang tidak mudah.

Persija Jakarta berhasil membungkam Borneo FC dengan skor tipis 1 – 0 berkat gol tunggal yang dicetak striker anyar asal Swedia, Alexander Jeremejeff
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Shin Tae-yong STY Persija Persija Jakarta Borneo FC Borneo FC vs Persija Stadion Segiri Samarinda Kalimantan Super League Alexander Jeremejeff

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ega Rizky Minta Maaf PSS Sleman Gagal Curi Poin di Bali, Puji Kerja Keras Tim - JPNN.com Bali

    Ega Rizky Minta Maaf PSS Sleman Gagal Curi Poin di Bali, Puji Kerja Keras Tim

  2. Pieter Huistra Kecewa PSS Gagal Bawa Pulang Poin, Tuding Pemain Ceroboh - JPNN.com Bali

    Pieter Huistra Kecewa PSS Gagal Bawa Pulang Poin, Tuding Pemain Ceroboh

  3. Johnny Jansen Puas Bali United Bungkam PSS, Sentil Peluang Cetak Banyak Gol - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Bali United Bungkam PSS, Sentil Peluang Cetak Banyak Gol

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU