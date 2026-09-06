Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persib vs PSM: Dijamin Seru, Gas!

bali.jpnn.com, BANDUNG - Duel big match tersaji pada laga perdana Super League 2026-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9) malam.

Tuan rumah Persib Bandung menantang tim era Perserikatan PSM Makassar pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion GBLA, Bandung, tak perlu khawatir lantaran laga ini bisa disaksikan secara live di Indosiar.

Yang menarik, kedua tim memiliki rekor pertemuan yang seimbang dalam sejarah Liga Indonesia sejak 1994-1995 silam.

Dalam 25 kali pertemuan, kedua kesebelasan sama-sama mencatat 10 kemenangan dan lima kali imbang.

Namun, dalam dua kali pertemuan musim lalu, baik laga kandang maupun tandang, Persib Bandung berhasil mengalahkan PSM Makassar dengan skor tipis.

Oleh karena itu, laga malam ini diprediksi masih menjadi milik Persib Bandung mengingat berlangsung di Stadion GBLA.

Pelatih Persib Igor Tolic menegaskan bahwa persiapan mereka berjalan lancar dan siap untuk segalanya.