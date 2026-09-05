Ega Rizky Minta Maaf PSS Sleman Gagal Curi Poin di Bali, Puji Kerja Keras Tim

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kiper PSS Sleman Ega Rizky secara terbuka minta maaf kepada suporter seusai gagal membawa skuad Elang Jawa mencuri poin dalam lawatannya ke Bali.

PSS Sleman takluk dari tuan rumah Bali United pada pekan perdana Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) kemarin malam.

“Kami mohon maaf kepada suporter yang telah memberikan dukungan.

Pada pertandingan ini, kami belum meraih hasil kemenangan,” ujar Ega Rizky dilansir dari laman klub.

PSS Sleman tumbang dari tuan rumah Bali United dengan skor 1 – 2.

Dua gol Bali United dicetak duo gelandang asing, Teppei Yachida melalui titik putih menit ke-40 dan Queven da Silva Inacio menit ke-67.

PSS Sleman hanya mampu menyarangkan satu gol ke gawang Bali United yang dicetak pemain asingnya, Melvyn Lorenzen menit ke-90+6.

Meski menelan kekalahan, Ega Rizky mengapresiasi kerja keras pemain PSS Sleman sepanjang pertandingan.