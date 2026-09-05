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Persija Gilas Borneo FC di Stadion Segiri, Strategi Shin Tae yong Manjur

Sabtu, 05 September 2026 – 21:23 WIB
Persija Gilas Borneo FC di Stadion Segiri, Strategi Shin Tae yong Manjur - JPNN.com Bali
Striker anyar Persija Alexander Jeremejeff berselebrasi bersama dengan pemain lainnya seusai menjebol gawang Borneo FC pada menit ke-44 di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (5/9) malam. Persija mengalahkan Borneo FC dengan skor tipis 1 - 0. Foto: Instagram@persija

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Laga tandang Persija pada pekan perdana Super League 2026-2027 kontra tuan rumah Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (5/9) malam berakhir manis.

Skuad Macan Kemayoran berhasil membungkam Borneo FC dengan skor tipis 1 – 0.

Gol tunggal kemenangan anak asuh Shin Tae yong dicetak striker anyar Persija Alexander Jeremejeff pada menit ke-44.

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Persija Jakarta tampil menekan sejak awal laga melawan Borneo FC.

Pelatih Shin Tae yong menerapkan strategi high pressing pada laga malam ini, memaksa skuad Pesut Etam bertahan dan beberapa kali melakukan kesalahan di area pertahanan sendiri.

Persija membuka ancaman pada menit kelima lewat Arlyansyah Abdulmanan seusai menerima umpan Witan Sulaeman, meski peluang tersebut gagal dieksekusi.

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Borneo FC merespons empat menit kemudian melalui spekulasi jarak jauh yang masih melambung di atas gawang Nadeo Argawinata.

Lini serang Persija terus tampil agresif.

Persija membungkam Borneo FC dengan skor 1 - 0. Gol tunggal Persija dicetak striker anyar Persija Alexander Jeremejeff pada menit ke-44.
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TAGS   Persija Persija Jakarta Borneo FC Borneo FC vs Persija Borneo FC vs Persija Jakarta Shin Tae-yong Stadion Samarinda Super League 2026-2027

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