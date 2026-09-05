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Gol Roket Rafael Struick Bikin Persik Tak Berkutik, Dewa United Digdaya

Sabtu, 05 September 2026 – 19:24 WIB
Gol Roket Rafael Struick Bikin Persik Tak Berkutik, Dewa United Digdaya - JPNN.com Bali
Pemain Persik Kediri Daffa Salman berduel dengan pemain Dewa United Taesei Marukawa di Stadion Brawijaya, Sabtu (5/9) sore. Dewa United mengalahkan tuan rumah Persik dengan skor 1 - 0. Foto: Instagram @dewaunitedfc

bali.jpnn.com, KEDIRI - Dewa United mengawali kiprahnya di kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil meyakinkan.

Bertandang ke markas Persik di Stadion Brawijaya, Kediri, pada Sabtu (5/9/2026) petang WIB, skuad Tangsel Warriors mencuri tiga poin penuh seusai menang 0 - 1.

Gol tunggal penentu kemenangan Dewa United dicetak penyerang Timnas Indonesia, Rafael Struick.

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Striker muda ini melepaskan tendangan roket pada menit ke-15 untuk menjebol gawang kiper Persik Kediri yang dikawal Husna Al Malik.

Persik Kediri tampil agresif sejak awal laga, mengandalkan kombinasi Ernesto Gomez dan Eduardo Barbosa di sisi kanan.

Namun, keasyikan menyerang membuat pertahanan tuan rumah lengah.

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Pada menit ke-15, Rafael Struick melepaskan tembakan roket dari luar kotak penalti yang gagal dihalau kiper Persik, Husna Al Malik.

Skor 1-0 untuk Dewa United bertahan hingga turun minum.

Gol tunggal penentu kemenangan Dewa United atas tuan rumah Persik di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (5/9) dicetak penyerang Timnas Indonesia, Rafael Struick
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TAGS   Rafael Struick persik Persik Kediri Dewa United Super League Persik vs Dewa United Persik Kediri vs Dewa United Osmar Loss Marcos Reina Super League 2026-2027

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