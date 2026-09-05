Super League: Persebaya Curi Poin di Lampung, Tahan Imbang BFC 1 - 1

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Persebaya Surabaya mengawali langkah di Super League 2026-2027 dengan membawa pulang satu poin dari Lampung.

Bertandang ke markas Bhayangkara FC (BFC) di Stadion PKOR Sumpah Pemuda pada Sabtu (5/9) sore, skuad Bajol Ijo harus puas bermain imbang 1-1.

Persebaya sebenarnya sempat memimpin lebih dahulu lewat gol cepat Yann Mabella pada menit ke-13.

Namun, kemenangan yang sudah di depan mata sirna setelah mantan striker Persija, Allano Lima, menyamakan kedudukan untuk tuan rumah lewat tandukan tajamnya pada menit ke-60.

Bermain tenang sejak awal, Persebaya berhasil membuka keunggulan lebih dahulu pada menit ke-13.

Menerima umpan matang dari Rachmat Irianto, Yann Mabella yang berdiri bebas di depan gawang tanpa kesulitan menyarangkan bola ke gawang tuan rumah.

Persebaya memimpin 1-0 dari tuan rumah Bhayangkara FC hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Bhayangkara FC meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan.