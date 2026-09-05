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JPNN.com Bali Sport Marcos Santos Puji Daya Gempur Arema FC, Sorot Gol Mauro Ziljstra

Marcos Santos Puji Daya Gempur Arema FC, Sorot Gol Mauro Ziljstra

Sabtu, 05 September 2026 – 09:04 WIB
Marcos Santos Puji Daya Gempur Arema FC, Sorot Gol Mauro Ziljstra - JPNN.com Bali
Penyerang Arema FC Mauro Ziljstra berselebrasi seusai menjebol gawang Isenmulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (4/9) kemarin. Arema FC membungkam Isenmulang Kalteng FC dengan skor telak 4 - 0. Foto: Arema FC

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC tampil trengginas pada laga pembuka Super League 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (4/9) sore.

Skuad Singo Edan secara mengejutkan membungkam tim promosi Isenmulang Kalteng FC dengan skor telak 4 – 0.

Gol cepat Arema FC dicetak sang kapten Johan Alfarizi pada menit keenam.

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Memanfaatkan assist Gabriel Silva, pemain asli Malang, Jawa Timur, ini melepaskan tendangan ke arah tiang jauh yang gagal diblok sempurna kiper Isenmulang FC, Jefri Wibowo.

Kurang dari 10 menit berselang, Arema FC menggandakan keunggulan melalui gol yang dicetak Diego Landis, memanfaatkan umpan manis Gustavo Franca.

Arema FC terus menekan pertahanan tim tahu meski unggul dua gol.

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Skuad Singo Edan bahkan berkesempatan mendapat hadiah penalti menyusul pelanggaran yang dilakukan pemain Isenmulang FC, Vinicius Baiano terhadap Achmad Maulana.

Namun, wasit membatalkan keputusan tersebut setelah memeriksa VAR

Gol Mauro Ziljstra jadi momen penting, bukan hanya untuk tim, tetapi juga sang striker yang baru direkrut Arema FC dari Persija dengan status pinjaman.
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TAGS   Marcos Santos arema fc Isenmulang Kalteng FC Mauro Zijlstra Arema FC vs Isenmulang FC Super League 2026-2027 Stadion Kanjuruhan Persija

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