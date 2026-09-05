Pieter Huistra Kecewa PSS Gagal Bawa Pulang Poin, Tuding Pemain Ceroboh

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra tak bisa menyembunyikan kekecewaannya seusai gagal membawa pulang poin dalam lawatannya ke Bali.

PSS Sleman tumbang dari tuan rumah Bali United pada laga perdana Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) malam dengan skor 2 – 1.

Dua gol Bali United dicetak duo gelandang asing, Teppei Yachida melalui titik putih menit ke-40 dan Queven da Silva Inacio menit ke-67.

PSS Sleman hanya mampu menyarangkan satu gol ke gawang Bali United yang dicetak pemain asingnya, Melvyn Lorenzen menit ke-90+6.

Menurut Pieter Huistra, kekalahan PSS Sleman dari Bali United karena kesalahan para pemain sendiri.

Gol penalti Teppei Yachida dan Queven lahir dari kecerobohan pemain belakang PSS Sleman, yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Meski demikian, mantan pelatih Borneo FC ini mengakui laga tandang pada pekan perdana kompetisi adalah hal sulit.

“Sangat sulit berlaga pada pertandingan pertama di musim yang baru dan langsung bermain tandang,” ujar Pieter Huistra seusai pertandingan.