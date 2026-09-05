Johnny Jansen Puas Bali United Bungkam PSS, Sentil Peluang Cetak Banyak Gol

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United mengawali pekan perdana Super League 2026-2027 dengan hasil sempurna.

Skuad Serdadu Tridatu susah payah mengalahkan tim tamu PSS Sleman di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) malam dengan skor tipis 2 – 1.

Dua gol Bali United dicetak duo gelandang asing, Teppei Yachida melalui titik putih menit ke-40 dan Queven da Silva Inacio menit ke-67.

PSS Sleman hanya mampu menyarangkan satu gol ke gawang Bali United yang dicetak pemain asingnya, Melvyn Lorenzen menit ke-90+6.

Laga pembuka kompetisi Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta dibanjiri suporter.

Panpel pertandingan melaporkan laga perdana ini dihadiri 16 ribu suporter, baik pendukung Bali United maupun PSS Sleman.

Pelatih Bali United Johnny Jansen tak bisa menyembunyikan rasa senangnya seusai membawa Serdadu Tridatu meraih tiga poin kemenangan di kandang sendiri.

Mantan juru taktik PEC Zwolle ini menilai hasil positif ini menjadi bukti nyata dari kerja keras tim yang terus menunjukkan grafik peningkatan.