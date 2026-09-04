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JPNN.com Bali Sport Super League: Bali United Susah Payah Bungkam PSS Sleman 2 – 1

Super League: Bali United Susah Payah Bungkam PSS Sleman 2 – 1

Jumat, 04 September 2026 – 21:26 WIB
Super League: Bali United Susah Payah Bungkam PSS Sleman 2 – 1 - JPNN.com Bali
Gelandang Bali United Teppei Yachida melepaskan tendangan penalti ke gawang PSS Sleman yang dikawal Ega Rizky di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) malam. Bali United mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2 - 1. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United mengawali pekan perdana Super League 2026-2027 dengan hasil manis.

Skuad Serdadu Tridatu dengan susah payah mengalahkan tim tamu PSS Sleman di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) malam dengan skor tipis 2 – 1.

Dua gol Bali United dicetak duo gelandang asing, Teppei Yachida melalui titik putih menit ke-40 dan Queven da Silva Inacio menit ke-67.

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PSS Sleman hanya mampu menyarangkan satu gol ke gawang Bali United yang dicetak pemain asingnya, Melvyn Lorenzen menit ke-90+6.

Bali United mengawali pertandingan dengan baik.

Sejak menit awal, anak asuh Johnny Jansen berusaha mengurung pertahanan PSS Sleman.

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Namun, lemahnya penyelesaian akhir membuat beberapa peluang yang dihasilkan lini serang Bali United digagalkan kiper PSS Sleman, Ega Rizky.

Kesempatan pun datang pada menit ke-40 ketika pemain PSS Sleman melakukan pelanggaran di kotak terlarang.

Bali United susah payah mengalahkan tim tamu PSS Sleman di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) malam dengan skor tipis 2 – 1
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TAGS   bali united PSS PSS Sleman Bali United vs PSS Sleman Super League Super League 2026-2027 Johnny Jansen Teppei Yachida Queven da Silva Inacio Melvyn Lorenzen

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