Super League: Bali United Susah Payah Bungkam PSS Sleman 2 – 1

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United mengawali pekan perdana Super League 2026-2027 dengan hasil manis.

Skuad Serdadu Tridatu dengan susah payah mengalahkan tim tamu PSS Sleman di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) malam dengan skor tipis 2 – 1.

Dua gol Bali United dicetak duo gelandang asing, Teppei Yachida melalui titik putih menit ke-40 dan Queven da Silva Inacio menit ke-67.

PSS Sleman hanya mampu menyarangkan satu gol ke gawang Bali United yang dicetak pemain asingnya, Melvyn Lorenzen menit ke-90+6.

Bali United mengawali pertandingan dengan baik.

Sejak menit awal, anak asuh Johnny Jansen berusaha mengurung pertahanan PSS Sleman.

Namun, lemahnya penyelesaian akhir membuat beberapa peluang yang dihasilkan lini serang Bali United digagalkan kiper PSS Sleman, Ega Rizky.

Kesempatan pun datang pada menit ke-40 ketika pemain PSS Sleman melakukan pelanggaran di kotak terlarang.