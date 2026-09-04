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Super League: Arema FC Pesta Gol, Bungkam Tim Promosi Isenmulang FC 4 – 0

Jumat, 04 September 2026 – 18:20 WIB
Super League: Arema FC Pesta Gol, Bungkam Tim Promosi Isenmulang FC 4 – 0 - JPNN.com Bali
Gaya selebrasi kapten Arema FC Johan Alfarizi saat membungkam tim promosi Isenmulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (4/9) sore dengan skor telak 4 - 0. Foto: Instagram @aremafcofficial

bali.jpnn.com, MALANG - Laga pembuka kompetisi Super League 2026-2027 berlangsung seru di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (4/9) sore.

Tuan rumah Arema FC secara meyakinkan mengalahkan tim promosi Isenmulang Kalteng FC dengan skor telak 4 – 0.

Gol cepat Arema FC dicetak sang kapten Johan Alfarizi pada menit keenam.

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Memanfaatkan assist Gabriel Silva, pemain asli Malang ini melepaskan tendangan ke arah tiang jauh yang gagal diblok sempurna kiper Isenmulang FC, Jefri Wibowo.

Kurang dari 10 menit berselang, Arema FC menggandakan keunggulan melalui gol yang dicetak Diego Landis, memanfaatkan umpan manis Gustavo Franca.

Arema FC terus menekan pertahanan tim tahu meski unggul dua gol.

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Skuad Singo Edan bahkan berkesempatan mendapat hadiah penalti menyusul pelanggaran yang dilakukan pemain Isenmulang FC, Vinicius Baiano terhadap Achmad Maulana.

Namun, wasit membatalkan keputusan tersebut setelah memeriksa VAR.

Tuan rumah Arema FC secara meyakinkan mengalahkan tim promosi Isenmulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, dengan skor telak 4 – 0.
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TAGS   arema fc Isenmulang Kalteng FC Isenmulang FC Super League Super League 2026-2027 Arema FC vs Isenmulang FC Pesta Gol tim promosi

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