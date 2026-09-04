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JPNN.com Bali Sport Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs PSS: Duel Pelatih Belanda

Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs PSS: Duel Pelatih Belanda

Jumat, 04 September 2026 – 17:30 WIB
Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs PSS: Duel Pelatih Belanda - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Tuan rumah Bali United dijadwalkan menantang PSS Sleman pada pekan perdana Super LEague 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) malam. Foto: Instagram @dewa_united

bali.jpnn.com, GIANYAR - Duel big match tersaji pada laga perdana Super League 2026-2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (17/5) malam.

Tuan rumah Bali United menantang tim promosi PSS Sleman pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, tak perlu khawatir lantaran laga ini bisa disaksikan secara live di Indosiar.

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Kedua kesebelasan telah bertemu dalam 12 pertandingan dengan hasil, Bali United menang lima kali, sedangkan PSS Sleman hanya tiga kali, empat laga berakhir imbang.

Mengingat laga berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali United diprediksi bisa mengalahkan PSS Sleman, meski dengan skor tipis.

Namun, prediksi ini bisa saja berubah mengingat PSS Sleman bukan tim kaleng-kaleng.

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Kebetulan kedua tim sama-sama dilatih juru taktik dari Belanda, Johnny Jansen di kubu Bali United, sedangkan Pieter Huistra di pihak PSS Sleman.

"Kami memiliki tiga pemain yang cedera, tetapi kami yakin kemampuan pemain lain juga bisa memberikan yang terbaik,” ujar Johnny Jansen.

Duel big match tersaji pada laga perdana Super League 2026-2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (17/5) malam mempertemukan Bali United vs PSS
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TAGS   bali united PSS Sleman Bali United vs PSS Sleman Johnny Jansen Super League 2026-2027 Live Streaming Bali United vs PSS Sleman Prediksi Bali United vs PSS Sleman Belanda Pieter Huistra Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman

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