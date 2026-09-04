Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs PSS: Duel Pelatih Belanda

bali.jpnn.com, GIANYAR - Duel big match tersaji pada laga perdana Super League 2026-2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (17/5) malam.

Tuan rumah Bali United menantang tim promosi PSS Sleman pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, tak perlu khawatir lantaran laga ini bisa disaksikan secara live di Indosiar.

Kedua kesebelasan telah bertemu dalam 12 pertandingan dengan hasil, Bali United menang lima kali, sedangkan PSS Sleman hanya tiga kali, empat laga berakhir imbang.

Mengingat laga berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali United diprediksi bisa mengalahkan PSS Sleman, meski dengan skor tipis.

Namun, prediksi ini bisa saja berubah mengingat PSS Sleman bukan tim kaleng-kaleng.

Kebetulan kedua tim sama-sama dilatih juru taktik dari Belanda, Johnny Jansen di kubu Bali United, sedangkan Pieter Huistra di pihak PSS Sleman.

"Kami memiliki tiga pemain yang cedera, tetapi kami yakin kemampuan pemain lain juga bisa memberikan yang terbaik,” ujar Johnny Jansen.