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PSS Fan Invasi ke Gianyar Bali, Pieter Huistra Buka Suara

Jumat, 04 September 2026 – 10:48 WIB
PSS Fan Invasi ke Gianyar Bali, Pieter Huistra Buka Suara - JPNN.com Bali
Pemain PSS Sleman memberi penghormatan kepada suporter seusai berlaga. Laga tandang PSS Sleman kontra Bali United di Stadion Kapten Dipta, Jumat (3/9) malam bakal dihadiri suporter tamu. Foto: PSS Sleman

bali.jpnn.com, GIANYAR - Gelombang suporter PSS Sleman, PSS Fan, mulai memadati Gianyar, Bali, demi memberikan dukungan langsung kepada skuad Elang Jawa.

PSS Sleman dijadwalkan melakoni laga perdana Super League 2026-2027 menghadapi tuan rumah Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Jumat (4/9) malam pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Kehadiran PSS Fan di Pulau Bali bukan sekadar perjalanan biasa, tapi bukti dukungan nyata yang kerap memberikan energi ekstra bagi tim saat melakoni laga tandang.

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Pelatih Kepala PSS Sleman Pieter Huistra menyambut positif kembalinya regulasi yang mengizinkan suporter mendampingi tim dalam laga tandang.

Menurut Pieter Huistra, atmosfer sepak bola baru terasa hidup jika dihadiri oleh kelompok suporter dari kedua kesebelasan.

“Bagi para suporter, khususnya suporter PSS yang begitu loyal, tentu ini kabar baik karena mereka bisa kembali memberikan dukungan langsung di laga tandang.

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Sepak bola terasa lebih lengkap ketika pertandingan dihadiri oleh kelompok suporter kedua tim,” ujar Pieter Huistra dilansir dari laman klub.

Eks pelatih Borneo FC ini juga berpesan agar kesempatan emas ini dimanfaatkan dengan bijak oleh para supoter.

PSS Sleman dijadwalkan melakoni laga perdana Super League 2026-2027 menghadapi tuan rumah Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar
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TAGS   PSS Fan PSS PSS Sleman bali united Bali United vs PSS Sleman gianyar Bali Pieter Huistra Super League 2026-2027 stadion kapten dipta

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