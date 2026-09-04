Cek Enam Regulasi Baru Super League 2026-2027: Adopsi Piala Dunia 2026!
bali.jpnn.com, GIANYAR - Kompetisi Super League 2026-2027 mulai bergulir, Jumat 4 September.
Berdasar jadwal I.League, kompetisi tertinggi Liga Indonesia ini bergulir pada 4 September 2026 hingga awal Juni 2027 mendatang.
Musim ini dipastikan berjalan lebih ketat dengan hadirnya sejumlah penyesuaian regulasi berdasarkan Laws of the Game terbaru.
Aturan-aturan anyar ini sebelumnya telah diuji coba pada ajang Piala Dunia 2026 dan kini siap diimplementasikan penuh di Super League 2026-2027.
Penyesuaian ini berfokus pada kedisiplinan pemain, efisiensi waktu pertandingan, hingga perluasan kewenangan Video Assistant Referee (VAR).
Berikut enam poin perubahan regulasi Super League 2026-2027 yang perlu diketahui dilansir dari laman Bali United:
1. Aturan Hitungan 5 Detik
Setiap eksekusi lemparan ke dalam alias throw-in maupun tendangan gawang dibatasi maksimal lima detik sesuai hitungan wasit.
Jika melanggar, hak throw-in akan berpindah ke tim lawan.
Kompetisi Super League 2026-2027 ini dipastikan berjalan lebih ketat dengan hadirnya sejumlah penyesuaian regulasi berdasarkan Laws of the Game terbaru.
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