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Jadwal Super League: Bali United vs PSS, Persib Kontra PSM Makassar di GBLA

Jumat, 04 September 2026 – 09:53 WIB
Jadwal Super League: Bali United vs PSS, Persib Kontra PSM Makassar di GBLA - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Sembilan pertandingan bergulir pada pekan pertama Super League 2026-2027. Banyak pertandingan besar berlangsung pada pekan ini. Foto: AFP

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kompetisi Super League 2026-2027 akhirnya bergulir, Jumat (4/9).

Pekan pertama kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat hari ini (4/9) hingga Minggu (6/9) lusa.

Total ada sembilan pertandingan yang berlangsung di kota dan stadion berbeda.

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Pekan pertama kompetisi Super League 2026-2027 dibuka di Stadion Kanjuruhan, Malang, mempertemukan Arema FC melawan tim promosi Isenmulang Kalteng FC.

Laga pada Jumat hari ini (4/9) berlangsung pada pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA dan disiarkan secara live di Indosiar.

Pertandingan kedua hari ini mempertemukan tuan rumah Bali United kontra PSS Sleman di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

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Berdasar jadwal yang dirilis I.League, laga ini dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA dan disiarkan secara live di Indosiar.

Pada hari kedua pekan pertama Super League 2026-2027 berlangsung Sabtu (5/9) besok di empat stadion berbeda.

Pekan pertama kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia Super League 2026-2027 ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat hari ini (4/9) hingga Minggu (6/9) lusa.
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TAGS   Jadwal Super League 2026-2027 Super League 2026-2027 bali united PSS Sleman arema fc Isenmulang Kalteng FC Bhayangkara FC Persebaya Persib psm makassar

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