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PSS Sleman Siap Bikin Kejutan di Markas Bali United, Pieter Huistra Buka Suara

Kamis, 03 September 2026 – 21:19 WIB
PSS Sleman Siap Bikin Kejutan di Markas Bali United, Pieter Huistra Buka Suara - JPNN.com Bali
Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra memimpin latihan skuad Elang Jawa sebelum bentrok melawan Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) besok. Pieter Huistra menegaskan bahwa skuad Elang Jawa mengusung motivasi berlipat melawan Bali United. Foto: Instagram @psssleman

bali.jpnn.com, GIANYAR - PSS Sleman bersiap melakoni laga perdana kompetisi Super League 2026-2027 dengan menantang tuan rumah Bali United.

Pertandingan krusial ini bakal digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Jumat (4/9) malam pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra menegaskan bahwa skuad Elang Jawa mengusung motivasi berlipat melawan Bali United seusai kembali berlaga di kasta teratas Liga Indonesia.

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Dalam sesi konferensi pers secara daring, Kamis (3/9) sore, Pieter Huistra memastikan seluruh jajaran pemain berada dalam kondisi siap tempur meski harus mengawali musim di kandang lawan yang terkenal tangguh.

"Kami sangat senang kompetisi bergulir kembali.

Kami datang dari Liga 2.

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Jadi, sangat penting bagi kami memulai liga dengan cara yang baik dan menunjukkan bahwa PSS telah kembali," ujar Pieter Huistra.

Menghadapi teka-teki kekuatan lawan di pekan perdana, Pieter Huistra memilih fokus mematangkan tim sendiri daripada memikirkan strategi Bali United.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra menegaskan bahwa skuad Elang Jawa mengusung motivasi berlipat melawan Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, besok
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TAGS   PSS PSS Sleman bali united Bali United vs PSS Sleman Pieter Huistra liga 2 Super League 2026-2027 stadion kapten dipta

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