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Bali United vs PSS Sleman, Ricky Fajrin: Riko Simanjuntak Harus Diwaspadai!

Kamis, 03 September 2026 – 20:27 WIB
Bali United vs PSS Sleman, Ricky Fajrin: Riko Simanjuntak Harus Diwaspadai! - JPNN.com Bali
Kapten Bali United Ricky Fajrin mewaspadai Riko Simanjuntak, pemain PSS Sleman yang kaya pengalaman di kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United bersiap menghadapi PSS Sleman pada laga perdana Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) malam pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Target pelatih Johnny Jansen adalah tiga poin kemenangan.

Target itu pun direspons pemain senior Bali United Ricky Fajrin.

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Kapten Bali United ini menjelaskan fokus pemain saat ini adalah menjaga gawang Mike Houptmeijer dari serangan tim lawan.

“Kami harus memastikan gawang Bali United bebas dari hukuman gol tim tamu,” kata Ricky Fajrin dilansir dari laman klub.

Salah satu pemain PSS Sleman yang paling diwaspadai Ricky Fajrin adalah Riko Simanjuntak.

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Menurut Ricky Fajrin, Riko Simanjuntak adalah pemain yang kaya pengalaman di kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia.

Mantan pemain Persija itu mampu menusuk garis pertahanan lawan dari sisi flank dan sulit dihentikan.

Menurut Kapten Bali United Ricky Fajrin, Riko Simanjuntak adalah pemain PSS Sleman yang kaya pengalaman di kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia.
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TAGS   bali united PSS PSS Sleman Bali United vs PSS Sleman ricky fajrin Riko Simanjuntak Mike Hauptmeijer stadion kapten dipta Super League 2026-2027

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