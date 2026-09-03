Bali United Bermasalah, Tiga Pemain Absen Kontra PSS, Tiga Poin Harga Mati

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United dalam masalah menjelang kick off Super League 2026-2027 kontra tim tamu PSS Sleman di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) besok malam pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Pelatih Johnny Jansen mengabarkan tiga pemain andalan Bali United absen pada laga penting ini, tanpa menyebutkan posisi dan identitasnya.

Menurutnya, tenaga tiga pemain itu sebenarnya sangat dibutuhkan oleh tim pada laga perdana karena punya kualitas.

"Kami memiliki tiga pemain yang cedera, tetapi kami yakin kemampuan pemain lain juga bisa memberikan yang terbaik,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Meski begitu, Johnny Jansen menolak menyerah.

Mantan pelatih PEC Zwolle ini mengatakan pemain Bali United punya semangat dan siap bekerja keras di lapangan hijau.

“Kami akan berjuang memberikan yang terbaik demi mencapai target positif bersama," kata Johnny Jansen.

Yang membuat juru taktik asal Belanda ini senang, Stadion Kapten Dipta yang berkapasitas 18.000 penonton diprediksi bakal dipenuhi suporter, baik tuan rumah maupun tamu.