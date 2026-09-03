Persija Cuci Gudang, Lepas Van Basty & Raditya Yugie, Manajer Ardhi Beri Alasan

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta melakukan cuci gudang sebelum kick off Super League 2026-2027 yang bergulir Jumat (4/9) besok.

Manajemen Persija resmi melepas gelandang bertahan Van Basty Souza ke klub kompetitor, Borneo FC dengan status pinjaman.

Keputusan manajemen melepas pesepak bola spesialis gelandang tengah ini cukup menarik mengingat dirinya baru memperpanjang kontrak pada pengujung musim lalu.

Pemain lain yang dilepas manajemen Persija adalah bek tengah Persija U20, Raditya Yugie Rahardjo.

Pemain kelahiran 16 Mei 2007 dengan postur 181 cm dan berat 74 kg itu dilepas ke klub Championship, Deltras FC.

“Van Basty Sousa adalah pemain yang tangguh di lapangan dan memiliki pribadi yang hangat di luar lapangan.

Kami berharap masa peminjaman ini dapat menjadi bagian penting dalam proses perkembangannya,” ujar Manajer Persija Marsda TNI (Purn.) Ardhi Tjahjoko dilansir dari laman klub.

Ardhi Tjahjoko berharap Van Basty Sousa tetap menjaga api semangatnya selama menjalani masa peminjaman.