PSS Sleman Kembali ke Super League, Cleberson: Misi Saya Belum Selesai!

bali.jpnn.com, SLEMAN - Pertandingan tandang kontra Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9), memiliki makna emosional bagi bek asing PSS Sleman, Cleberson Souza.

Bagi bek asal Brasil ini, kembalinya PSS Sleman ke kasta tertinggi kompetisi Indonesia bukan sekadar awal musim baru, tetapi buah manis dari komitmennya bertahan saat klub berada di Liga 2 musim lalu.

Iya, seusai PSS Sleman terdegradasi ke kasta kedua musim sebelumnya, Cleberson menjadi salah satu pemain pertama yang menegaskan kesetiaannya untuk tidak pergi dari klub.

Mantan pemain Madura United ini sejak awal berjanji membawa Super Elang Jawa kembali ke tempat yang semestinya.

"Saya sangat senang PSS Sleman bisa kembali ke kasta tertinggi.

Ini pengalaman pertama saya membela tim yang terdegradasi.

Begitu PSS Sleman turun kasta, saya langsung berkomunikasi dengan manajemen untuk tetap bertahan dan berjuang bersama," kata Cleberson Souza dilansir dari laman klub.

Cleberson Souza tidak ingin PSS Sleman hanya sekadar numpang lewat atau sebatas tim pelengkap kompetisi usai promosi.