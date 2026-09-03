JPNN.com

JPNN.com Bali Sport PSS Sleman Kembali ke Super League, Cleberson: Misi Saya Belum Selesai!

PSS Sleman Kembali ke Super League, Cleberson: Misi Saya Belum Selesai!

Kamis, 03 September 2026 – 10:20 WIB
PSS Sleman Kembali ke Super League, Cleberson: Misi Saya Belum Selesai! - JPNN.com Bali
Bek PSS Sleman Cleberson Souza berjanji membawa Super Elang Jawa kembali ke tempat yang semestinya menjelang kontra Bali United di Stadion Dipta, Jumat (4/9) besok. Foto: PSS Sleman

bali.jpnn.com, SLEMAN - Pertandingan tandang kontra Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9), memiliki makna emosional bagi bek asing PSS Sleman, Cleberson Souza.

Bagi bek asal Brasil ini, kembalinya PSS Sleman ke kasta tertinggi kompetisi Indonesia bukan sekadar awal musim baru, tetapi buah manis dari komitmennya bertahan saat klub berada di Liga 2 musim lalu.

Iya, seusai PSS Sleman terdegradasi ke kasta kedua musim sebelumnya, Cleberson menjadi salah satu pemain pertama yang menegaskan kesetiaannya untuk tidak pergi dari klub.

Baca Juga:

Mantan pemain Madura United ini sejak awal berjanji membawa Super Elang Jawa kembali ke tempat yang semestinya.

"Saya sangat senang PSS Sleman bisa kembali ke kasta tertinggi.

Ini pengalaman pertama saya membela tim yang terdegradasi.

Baca Juga:

Begitu PSS Sleman turun kasta, saya langsung berkomunikasi dengan manajemen untuk tetap bertahan dan berjuang bersama," kata Cleberson Souza dilansir dari laman klub.

Cleberson Souza tidak ingin PSS Sleman hanya sekadar numpang lewat atau sebatas tim pelengkap kompetisi usai promosi.

Bek PSS Sleman Cleberson Souza berjanji membawa Super Elang Jawa kembali ke tempat yang semestinya menjelang kontra Bali United di Stadion Dipta, Jumat besok
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PSS Sleman PSS bali united Bali United vs PSS Sleman Super League Super League 2026-2027 Cleberson Martin de Souza stadion kapten dipta

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. PSS Sleman Kembali ke Super League, Cleberson: Misi Saya Belum Selesai! - JPNN.com Bali
    PSS Sleman Kembali ke Super League, Cleberson: Misi Saya Belum Selesai!
  2. PSS Bawa Senjata Rahasia ke Stadio Dipta, Siap Duel Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    PSS Bawa Senjata Rahasia ke Stadio Dipta, Siap Duel Kontra Bali United

  3. Bali United Usung Misi Revans Kontra PSS Sleman, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Usung Misi Revans Kontra PSS Sleman, Johnny Jansen Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU