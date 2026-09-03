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PSS Bawa Senjata Rahasia ke Stadio Dipta, Siap Duel Kontra Bali United

Kamis, 03 September 2026 – 09:53 WIB
PSS Bawa Senjata Rahasia ke Stadio Dipta, Siap Duel Kontra Bali United - JPNN.com Bali
Pemain PSS Sleman memberi penghormatan kepada suporter seusai berlaga. Laga tandang PSS Sleman kontra Bali United di Stadion Kapten Dipta, Jumat (3/9) besok bakal dihadiri suporter tamu. Foto: PSS Sleman

bali.jpnn.com, SLEMAN - Kick-off Super League 2026-2027 kurang dari 1 x 24 jam lagi.

Laga pembuka musim ini akan mempertemukan tuan rumah Bali United melawan tim promosi PSS Sleman di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) malam.

Pertandingan tandang ini menjadi momentum spesial bagi PSS Sleman.

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Selain menandai kembalinya Super Elang Jawa ke panggung kasta tertinggi sepak bola Indonesia seusai berlaga di Championship musim lalu, laga ini juga menyambut berlakunya kembali regulasi kehadiran suporter tim tamu di musim 2026-2027.

Kembalinya ruang bagi suporter tandang disambut antusias jajaran pelatih PSS Sleman.

Asisten Pelatih PSS Sleman Demerson Bruno mengatakan kehadiran suporter tamu di tribune lawan bukan sekadar pelengkap, melainkan suntikan energi krusial bagi skuadnya.

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"Luar biasa. Sekarang, dukungan untuk PSS Sleman ada di mana-mana.

Tentu tim sangat senang jika suporter bisa hadir bersama kami," ujar Demerson Bruno dilansir dari laman klub.

Laga pembuka musim ini akan mempertemukan tuan rumah Bali United melawan tim promosi PSS Sleman di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) malam.
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TAGS   PSS PSS Sleman bali united Bali United vs PSS Sleman stadion kapten dipta Super League 2026-2027 Demerson Bruno Asisten Pelatih PSS Sleman Demerson Bruno

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