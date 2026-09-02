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Bali United Usung Misi Revans Kontra PSS Sleman, Johnny Jansen Buka Suara

Rabu, 02 September 2026 – 21:10 WIB
Bali United Usung Misi Revans Kontra PSS Sleman, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali
Pelatih Johnny Jansen menyiapkan skuad Bali United untuk menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) malam. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United siap membuka kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir pekan ini.

Skuad Serdadu Tridatu dijadwalkan menjamu tim promosi PSS Sleman pada partai pembuka Super League 2026-2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat
(4/9) malam.

Pelatih Bali United Johnny Jansen menyambut positif laga perdana kompetisi resmi musim ini.

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Ia menilai Ricky Fajrin dan kawan-kawan menunjukkan progres signifikan dibanding musim sebelumnya setelah melewati serangkaian persiapan tim.

"Kami telah berkembang lebih baik karena bekerja keras sejauh ini.

Jika bicara hal mendetail, kami sudah selangkah lebih maju.

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Saya sangat senang melihat pramusim yang telah kami lalui," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Laga pembuka ini sekaligus mengulang memori musim 2023.

Bali United dijadwalkan menjamu tim promosi PSS Sleman pada partai pembuka Super League 2026-2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) malam.
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TAGS   bali united PSS PSS Sleman Bali United vs PSS Sleman Johnny Jansen Super League 2026-2027 stadion kapten dipta

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