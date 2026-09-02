Alex Martins Cedera, Bernardo Tavares Putar Otak Racik Starting XI Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Bernardo Tavares mulai memusatkan perhatian menyiapkan Persebaya menghadapi laga perdana Super League 2026-2027 kontra tuan rumah Bhayangkara FC (BFC) di

Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (5/9) mendatang.

Bernardo Tavares menyadari laga pertama menghadirkan tantangan tersendiri, apalagi lawan bakal tampil di kandang sendiri.

“Fokus kami adalah mempersiapkan pertandingan pertama melawan Bhayangkara FC.

Mereka adalah tim yang kuat, terutama ketika bermain di kandang," ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

Bagi mantan pelatih PSM Makassar ini, kondisi pemain menjadi salah satu perhatian utama sebelum kick off Super League 2026-2027.

Menurut Bernardo Tavares, masih ada beberapa pemain yang harus menjalani menjalani pemulihan cedera dan belum berada dalam kondisi terbaik.

“Kami memiliki beberapa pemain yang mengalami cedera.

Ada juga yang sudah kembali berlatih, tetapi belum berada dalam kondisi 100 persen.