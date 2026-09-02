JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Alex Martins Cedera, Bernardo Tavares Putar Otak Racik Starting XI Persebaya

Alex Martins Cedera, Bernardo Tavares Putar Otak Racik Starting XI Persebaya

Rabu, 02 September 2026 – 20:56 WIB
Alex Martins Cedera, Bernardo Tavares Putar Otak Racik Starting XI Persebaya - JPNN.com Bali
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memastikan The Green Force siap berlaga melawan Bhayangkara FC di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, Sabtu (5/9) mendatang. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Bernardo Tavares mulai memusatkan perhatian menyiapkan Persebaya menghadapi laga perdana Super League 2026-2027 kontra tuan rumah Bhayangkara FC (BFC) di
Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (5/9) mendatang.

Bernardo Tavares menyadari laga pertama menghadirkan tantangan tersendiri, apalagi lawan bakal tampil di kandang sendiri.

“Fokus kami adalah mempersiapkan pertandingan pertama melawan Bhayangkara FC.

Baca Juga:

Mereka adalah tim yang kuat, terutama ketika bermain di kandang," ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

Bagi mantan pelatih PSM Makassar ini, kondisi pemain menjadi salah satu perhatian utama sebelum kick off Super League 2026-2027.

Menurut Bernardo Tavares, masih ada beberapa pemain yang harus menjalani menjalani pemulihan cedera dan belum berada dalam kondisi terbaik.

Baca Juga:

“Kami memiliki beberapa pemain yang mengalami cedera.

Ada juga yang sudah kembali berlatih, tetapi belum berada dalam kondisi 100 persen.

Bernardo Tavares mulai memusatkan perhatian menyiapkan Persebaya menghadapi laga perdana Super League 2026-2027 kontra tuan rumah Bhayangkara FC
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Alex Martins Bernardo Tavares Persebaya Persebaya Surabaya Bhayangkara FC Bhayangkara FC vs Persebaya Starting XI Persebaya Stadion PKOR Pemuda

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Usung Misi Revans Kontra PSS Sleman, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Usung Misi Revans Kontra PSS Sleman, Johnny Jansen Buka Suara

  2. Super League: PSS Sleman Uji Nyali di Bali, tak Sabar Menanti Derbi Jogja - JPNN.com Bali

    Super League: PSS Sleman Uji Nyali di Bali, tak Sabar Menanti Derbi Jogja

  3. Pieter Huistra Bicara Ambisi Bersama PSS Sleman, 12 Pemain Asing Bikin Pede - JPNN.com Bali

    Pieter Huistra Bicara Ambisi Bersama PSS Sleman, 12 Pemain Asing Bikin Pede

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU