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Super League: PSS Sleman Uji Nyali di Bali, tak Sabar Menanti Derbi Jogja

Rabu, 02 September 2026 – 05:44 WIB
Super League: PSS Sleman Uji Nyali di Bali, tak Sabar Menanti Derbi Jogja - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Bali United Rahmat Arjuna melepaskan tendangan salto diadang pemain PSS Sleman di Stadion Manahan, Solo, dua musim lalu. Kedua kesebelasan kembali bentrok pada laga perdana Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) lusa. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, SLEMAN - Ujian pertama PSS Sleman akan langsung tersaji pada laga pembuka Super League 2026-2027 yang bergulir pekan ini.

PSS Sleman dijadwalkan bertandang ke markas Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Jumat (4/9/2026) lusa.

"Pertandingan pertama kami langsung bermain tandang ke Bali, ini menjadi ujian yang bagus untuk mengukur sejauh mana kekuatan kami.

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Saya tegaskan, kami sudah siap. Sangat siap melawan Bali (United)," ujar Pieter Huistra dilansir dari Antara.

Selain laga pembuka, Huistra juga menyoroti kembalinya persaingan sengit Derbi Jogja melawan PSIM Yogyakarta.

Bentrokan bergengsi antarklub tetangga ini terakhir kali terjadi di Liga 2 pada musim 2018.

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Berdasarkan jadwal, putaran pertama Derbi Jogja akan digelar di kandang PSIM pada 10 Desember 2026, sedangkan laga kedua bergulir di markas PSS pada 20 Februari 2027.

"Kami memiliki laga derbi yang sangat menarik tahun ini.

Ujian pertama PSS Sleman akan langsung tersaji pada laga pembuka Super League 2026-2027 yang bergulir pekan ini, yakni melawan Bali United, lanjut Derbi Jogja
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TAGS   PSS PSS Sleman Bali bali united Bali United vs PSS Sleman Derbi Jogja PSIM Yogyakarta Pieter Huistra stadion kapten dipta Super League 2026-2027

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