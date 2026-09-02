Pieter Huistra Bicara Ambisi Bersama PSS Sleman, 12 Pemain Asing Bikin Pede

bali.jpnn.com, SLEMAN - Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra mengusung ambisi besar menyongsong musim kembalinya mereka ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Super League 2026-2027.

PSS Sleman dijadwalkan memulai laga perdana Super League 2026-2027 melawan Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) lusa.

"Kami punya tim yang bagus dan selalu memasang target tinggi.

Kami ambisius, ingin memainkan sepak bola yang bagus, dan dari situlah kami memulai pergerakan tim," ujar Pieter Huistra dilansir dari Antara.

PSS Sleman berhasil kembali ke kompetisi papan atas setelah menjadi runner-up Championship musim lalu.

Skuad berjuluk Super Elja tersebut naik kelas bersama dua tim promosi lainnya, yakni Garudayaksa dan Isenmulang Kalteng FC (sebelumnya Adhyaksa FC).

Pieter Huistra mengakui, pengalaman berlaga selama semusim di kasta kedua memberikan pelajaran berharga bagi mentalitas anak asuhnya.

"Kami sangat senang bisa kembali ke Liga 1.