Jadwal Lengkap Laga Persib Bandung di Grup E ACL Two 2026/2027, Berat!

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung dipastikan mengamankan tiket ke fase grup AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027.

Kepastian ini diperoleh seusai skuad Pangeran Biru meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina, Manila Digger, pada laga kualifikasi ACL Two 2026-2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Senin (31/8) lalu.

Hasil manis ini membawa Persib Bandung masuk ke dalam grup berat.

Di Grup E, armada Maung Bandung dijadwalkan bersaing melawan FC Seoul (Korea Selatan), Melbourne Victory (Australia), dan The Cong-Viettel FC (Vietnam).

Dengan format kandang dan tandang, Persib Bandung harus menjalani enam pertandingan untuk memperebutkan dua posisi teratas yang menjadi tiket menuju babak 16 besar.

Lawan pertama Persib adalah FC Seoul.

Skuad Pangeran Biru mengawali laga tandang ke Korea Selatan menantang FC Seoul pada 16 September 2026 mendatang.

Untuk pertandingan kandang di Bandung berlangsung pada laga kelima fase grup E, 25 November 2026.