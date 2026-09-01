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JPNN.com Bali Sport Carlos Pena: Tidak Ada Tekanan Juara, tetapi Persita Punya Ambisi Tinggi!

Carlos Pena: Tidak Ada Tekanan Juara, tetapi Persita Punya Ambisi Tinggi!

Selasa, 01 September 2026 – 16:07 WIB
Carlos Pena: Tidak Ada Tekanan Juara, tetapi Persita Punya Ambisi Tinggi! - JPNN.com Bali
Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena memilih pendekatan pragmatis menjelang bergulirnya kompetisi Super League 2026/2027 pada Jumat (4/9) mendatang. Persita melawan PSIM Yogyakarta pada laga perdana Super League, Sabtu (5/8) mendatang. Foto: Instagram @persita.official

bali.jpnn.com, TANGERANG - Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena memilih pendekatan pragmatis menjelang bergulirnya kompetisi Super League 2026-2027 pada Jumat (4/9) mendatang.

Enggan mematok target angka spesifik di klasemen, juru taktik asal Spanyol itu menegaskan pentingnya konsistensi dan fokus dari satu laga ke laga berikutnya.

"Tidak ada tekanan untuk meraih gelar juara, tetapi kami memiliki ambisi.

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Tentu kami ingin membawa Persita finis di posisi setinggi mungkin," ujar Carlos Pena dilansir dari laman klub.

Pendekar Cisadane bakal memulai kampanye musim baru dengan melakoni laga tandang melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (5/9) pukul 15.30 WIB.

Carlos Pena menyadari laga pembuka selalu menghadirkan tantangan tersendiri.

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"Pertandingan pertama di Yogyakarta pasti sulit.

Namun, kami akan menatap setiap laga dengan ambisi dan fokus penuh," kata Carlos Pena.

Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena memilih pendekatan pragmatis menjelang bergulirnya kompetisi Super League 2026/2027 pada Jumat (4/9) mendatang.
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TAGS   Carlos Pena persita persita tangerang PSIM Yogyakarta PSIM Super League 2026-2027 tangerang Yogyakarta

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